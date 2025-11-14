ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Белинке в Нижнем Новгороде

14 ноября 2025 13:52
Четыре автомобиля столкнулись на Белинке в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 14 ноября произошло крупное ДТП на улице Белинского. У парка имени Пушкина столкнулись сразу четыре легковых автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди Renault, за рулём которого была 28-летняя женщина. От удара Renault отбросило на "ВАЗ", которым управлял 22-летний парень. А тот, в свою очередь, столкнулся с Audi, за рулём которой находилась 34-летняя женщина.

Водитель Volkswagen получил травмы, его осмотрели медики прямо на месте происшествия.

Один из автомобилей после удара оказался на трамвайных путях, из-за чего на этом участке полностью остановилось движение общественного транспорта. На дороге быстро образовалась серьёзная пробка.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все детали аварии.

Ранее сообщалось, что водителя каршеринга осудят за смертельное ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

