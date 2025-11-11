Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области Происшествия

На трассе М-7 в Нижегородской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Днём 11 ноября, примерно в 12:30, на 452-м километре автодороги Москва–Уфа, проходящей по Кстовскому округу, водитель Nissan выехал на полосу встречного движения. Ему навстречу двигалась фура под управлением 52-летнего мужчины. Избежать столкновения не удалось.

34-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии. Из-за происшествия на этом участке трассы образовалась огромная пробка.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-7 в Володарском округе женщина не справилась с управлением и врезалась в осевой колесоотбойный брус.