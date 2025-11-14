Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекции по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погиб пешеход. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла утром 20 июля 2025 года на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. По данным следствия, 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял арендованным автомобилем марки CHERY TIGGO 7 PRO. Двигаясь с превышением скорости, он выехал на встречную полосу, а затем — на тротуар. Находясь на тротуаре и проезжей части дублёра проспекта, машина сбила 35-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Водителю предъявили обвинение, было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. На время следствия он находился под стражей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Согласно закону, за подобное преступление предусмотрено наказание — до 12 лет лишения свободы и запрет на определённые виды деятельности сроком до трёх лет.

Ранее сообщалось, что сразу две аварии с участием фур произошли на федеральной трассе М-7.