17 ноября 2025 13:05Более 100 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область в октябре
17 ноября 2025 11:00Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ
15 ноября 2025 18:00Половина нижегородцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
15 ноября 2025 13:58Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время "Монетной недели"
15 ноября 2025 12:30Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября
14 ноября 2025 20:00Около 150 товаров из Нижегородской области получили знак качества за пять лет
14 ноября 2025 18:3823 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией
14 ноября 2025 16:39На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
14 ноября 2025 15:35ВТБ поднимает ставку по вкладу "Двойная выгода" до 26%
14 ноября 2025 15:02Телеком-рынок России готовится сделать цифровой рывок
Экономика

Более 100 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область в октябре

17 ноября 2025 13:05 Экономика
Более 100 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область в октябре

В октябре 2025 года Нижегородская область сэкономилм 104,4 млн рублей по итогам торгов. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

В течение месяца ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 89 закупочных процедур на общую сумму 3,1 млрд рублей.

"Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по содержанию и реконструкции автомобильных дорог (38,1 млн рублей) и по капитальному и текущему ремонту социально-значимых учреждений (21,4 млн рублей)", - отметили в ведомстве.

В среднем на один лот в октябре поступало по четыре заявки от участников, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Всего с начала 2025 года регион провел 1029 торгов на сумму 61,8 млрд рублей. Общая экономия за январь–октябрь составила 3,1 млрд рублей. Среднее количество заявок на один лот за этот период составило 4,2.

Ранее сообщалось, что Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Правительство Нижегородской области торги экономика
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных