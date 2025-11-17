Более 100 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область в октябре Экономика

В октябре 2025 года Нижегородская область сэкономилм 104,4 млн рублей по итогам торгов. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

В течение месяца ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 89 закупочных процедур на общую сумму 3,1 млрд рублей.

"Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по содержанию и реконструкции автомобильных дорог (38,1 млн рублей) и по капитальному и текущему ремонту социально-значимых учреждений (21,4 млн рублей)", - отметили в ведомстве.

В среднем на один лот в октябре поступало по четыре заявки от участников, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Всего с начала 2025 года регион провел 1029 торгов на сумму 61,8 млрд рублей. Общая экономия за январь–октябрь составила 3,1 млрд рублей. Среднее количество заявок на один лот за этот период составило 4,2.

Ранее сообщалось, что Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году.