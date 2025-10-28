Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году

Правительство Нижегородской области утвердило обновлённый прогноз социально-экономического развития региона на период с 2026 по 2028 годы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно базовому сценарию, валовой региональный продукт (ВРП) будет расти ежегодно, достигнув 3,8 трлн рублей в 2027 году и 4 трлн рублей в 2028-м. Ожидаемый темп роста ВРП в эти годы составит 3,1%.

Альтернативный, более сдержанный прогноз, предусматривает рост ВРП на 1,8% в 2027 году и на 2,5% в 2028 году, что эквивалентно 3,6 трлн и 3,8 трлн рублей соответственно.

На 2026 год в консервативном варианте заложено снижение ВРП на 1% — до 3,4 трлн рублей. В базовом сценарии, напротив, ожидается рост на 2,1%, что позволит достичь уровня в 3,5 трлн рублей.

Индекс промышленного производства в 2026 году колеблется от 98% в консервативном прогнозе до 102,7% в базовом. В последующие годы показатель может составить от 2,5% до 2,8% в 2027 году и от 2,6% до 3,4% в 2028 году.

Прогноз также охватывает динамику прожиточного минимума. К концу 2025 года он составит 16 669 рублей в месяц. В 2026 году ожидается повышение до 17 803 рублей, в 2027 году — до 18 515 рублей, а в 2028 году — до 19 256 рублей.

Власти подчёркивают, что развитие экономики региона в значительной степени будет зависеть от общей макроэкономической ситуации в стране. Среди положительных факторов называются рост потребительского спроса и увеличение инвестиционной активности.

Одновременно в документе обозначены и риски, способные замедлить рост. К ним отнесены высокая инфляция, увеличение производственных издержек, снижение покупательной способности населения, нехватка рабочей силы, а также ряд внешних и внутренних факторов, не связанных напрямую с экономикой. Эти угрозы учтены в рамках консервативного сценария развития.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню материального благополучия населения.

Инвестиции Правительство Нижегородской области экономика
