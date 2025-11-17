Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник" Спорт

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде представили проект комплексного развития территории стадиона "Водник". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород"

Как рассказала на встрече с общественностью и журналистами министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева, разработчики учитывали и память этого места, и комфорт местных жителей, и современное развитие спортивной инфраструктуры, а также другие факторы.

При этом, по словам министра, акцент будет сделан именно на спортивных сооружениях. Так, планируется построить всесезонную ледовую арену и спортцентр, а также открытый стадион с футбольным полем, баскетбольную площадку и другие объекты.

В будущем спортсооружения передадут муниципалитету и горожане смогут пользоваться ими бесплатно.

Кроме того, разработчиками КРТ предусмотрено формирование 800 парковочных мест, в том числе, около 300 под стадионом.

Парковкой смогут пользоваться как посетители спорткомплекса, так и жители.

Также запланировано возведение двух домов и трех нежилых зданий. Шунаева отметила, что "Водник" находится в центре города, является знаковым для нижегородцев, и эти моменты учитывались при определении разрешенной высотности будущих зданий.

В итоге было рассмотрено три варианта: 180, 140 и 100 метров.

Оптимальным, по мнению градостроителей и архитекторов, является 140 метров. Впрочем, окончательного решения на этот счет пока нет.



Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что на реализацию проекта потребуется не менее 2 млрд рублей инвестиций.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода выступили с коллективной инициативой по восстановлению стадиона "Водник".