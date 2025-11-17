ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 ноября 2025 17:12Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник"
17 ноября 2025 16:23ХК "Торпедо-Горький" минимально уступил "Челмету" в концовке матча
17 ноября 2025 09:22"Пари НН" разгромил молодежку в товарищеском матче
16 ноября 2025 20:50"Торпедо" проиграло "Авангарду" со счетом 2:6 и прервало серию побед
16 ноября 2025 17:04Нижегородский ПКМФ "Торпедо" дважды обыграл ЛКС в Городце
16 ноября 2025 10:56Нижегородский ХК "Старт" потерпел второе поражение подряд
15 ноября 2025 09:00"Торпедо-Горький" обыграл "Магнитку" по буллитам
14 ноября 2025 19:30Нижегородская "Чайка" дома переиграла АКМ-Новомосковск
14 ноября 2025 17:00Два хоккеиста "Торпедо" вызваны в сборную России
14 ноября 2025 07:00Волейболисты "Горького" прервали серию поражений
Спорт

Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник"

17 ноября 2025 17:12 Спорт
Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона Водник

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде представили проект комплексного развития территории стадиона "Водник". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород"

Как рассказала на встрече с общественностью и журналистами министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева, разработчики учитывали и память этого места, и комфорт местных жителей, и современное развитие спортивной инфраструктуры, а также другие факторы. 

При этом, по словам министра, акцент будет сделан именно на спортивных сооружениях. Так, планируется построить всесезонную ледовую арену и спортцентр, а также открытый стадион с футбольным полем, баскетбольную площадку и другие объекты.

В будущем спортсооружения передадут муниципалитету и горожане смогут пользоваться ими бесплатно.

Кроме того, разработчиками КРТ предусмотрено формирование 800 парковочных мест, в том числе, около 300 под стадионом.

Парковкой смогут пользоваться как посетители спорткомплекса, так и жители.

Также запланировано возведение двух домов и трех нежилых зданий. Шунаева отметила, что "Водник" находится в центре города, является знаковым для нижегородцев, и эти моменты учитывались при определении разрешенной высотности будущих зданий.

В итоге было рассмотрено три варианта: 180, 140 и 100 метров.

Оптимальным, по мнению градостроителей и архитекторов, является 140 метров. Впрочем, окончательного решения на этот счет пока нет.
 
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что на реализацию проекта потребуется не менее 2 млрд рублей инвестиций.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода выступили с коллективной инициативой по восстановлению стадиона "Водник".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Реконструкция стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
01 октября 2025 09:07Андрей Чертков считает, что "Водник"должен остаться народным стадионом
29 сентября 2025 16:59Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных