Андрей Чертков считает, что "Водник"должен остаться народным стадионом

Андрей Чертков считает, что Водникдолжен остаться народным стадионом

Фото: Полина Зубова

Бывший заммэра Нижнего Новгорода и действующий председатель правительства ДНР Андрей Чертков считает, что "Водник" должен остаться народным стадионом. Такое заявление он сделал в большом интервью для НИА "Нижний Новгород". 

Чиновник напомнил, что разговоры о необходимости реконструировать спортивный объект в центре Нижнего Новгорода ведутся четверть века. В разные периоды находились инвесторы, готовые восстановить стадион. Некоторые даже мечтали построить на его месте, но ни власть, ни жители не поддерживали это. 

""Водник" — народный стадион и таким, на мой взгляд, должен остаться. Делать его роскошным нет смысла. Просто сохраните его, дав жителям возможность заниматься спортом", - призвал Чертков. 

Напомним, в августе 2025 года "Водник" закрыли, признав аварийным. Вскоре был сформирован общественный совет. Предполагается, что его члены будут участвовать в реализации комплексного плана развития территории стадиона. А пока власти проводят опрос о будущем "Водника". 

На днях о "Воднике" высказался мэр Юрий Шалабаев. Он сказал, что реконструкция этого объекта - приоритет его новой пятилетки. Кроме того, на эту тему дал комментарий экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов. По его мнению, сносить стадион нельзя. Его необходимо привести в порядок. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Андрей Чертков Реконструкция стадион "Водник"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных