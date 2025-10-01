Фото:
Бывший заммэра Нижнего Новгорода и действующий председатель правительства ДНР Андрей Чертков считает, что "Водник" должен остаться народным стадионом. Такое заявление он сделал в большом интервью для НИА "Нижний Новгород".
Чиновник напомнил, что разговоры о необходимости реконструировать спортивный объект в центре Нижнего Новгорода ведутся четверть века. В разные периоды находились инвесторы, готовые восстановить стадион. Некоторые даже мечтали построить на его месте, но ни власть, ни жители не поддерживали это.
""Водник" — народный стадион и таким, на мой взгляд, должен остаться. Делать его роскошным нет смысла. Просто сохраните его, дав жителям возможность заниматься спортом", - призвал Чертков.
Напомним, в августе 2025 года "Водник" закрыли, признав аварийным. Вскоре был сформирован общественный совет. Предполагается, что его члены будут участвовать в реализации комплексного плана развития территории стадиона. А пока власти проводят опрос о будущем "Водника".
На днях о "Воднике" высказался мэр Юрий Шалабаев. Он сказал, что реконструкция этого объекта - приоритет его новой пятилетки. Кроме того, на эту тему дал комментарий экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов. По его мнению, сносить стадион нельзя. Его необходимо привести в порядок.
