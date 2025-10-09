Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник" Спорт

Фото: Полина Зубова

Нижегородцы выразили желание видеть на месте аварийного стадиона "Водник" новый спортивный кластер с крытой хоккейной ареной, футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для различных видов спорта.

Такие предложения были озвучены на втором заседании Общественного совета. Основой для обсуждения стали результаты социологического опроса, разработанного специалистами ННГУ имени Лобачевского. В опросе приняли участие более 2700 человек, от горожан поступило свыше 10 тысяч предложений.

Как отметили организаторы, предпочтения горожан во многом совпадают с положениями разрабатываемого мастер-плана по благоустройству территории "Водника". Так, за новую арену высказались 20% опрошенных, за спортплощадки общего доступа 17,8%, а еще 16,5% видят на обновенном стадионе беговые дорожки для всех.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Леонида Стрельцова, на обновлённой территории планируется установить уличные тренажёры, обустроить волейбольные и баскетбольные площадки, а также открыть новые направления для спортивного развития детей.

Кроме обсуждения будущего спортивного пространства, участники встречи осмотрели обновлённые обходные маршруты, созданные для удобства местных жителей. Так, со стороны торца дома №3 по улице Володарского расширили тротуар и привели в порядок лестницу. Ещё один лестничный спуск появился между домами на улицах Ошарской, 15 и Володарского, 11 — его сделали по просьбам жителей.

Напомним, что 29 августа власти Нижнего Новгорода признали стадион "Водник" аварийным и закрыли к нему доступ. Впоследствии был создан Общественный совет по стадиону "Водник", который возглавила известная нижегородская спортсменка Наталья Садова.