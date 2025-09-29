Шалабаев назвал реконструкцию "Водника" приоритетом новой пятилетки Спорт

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Вновь избранный глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что считает одной из главных задач своей новой пятилетки воссоздание стадиона "Водник". Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом мэр заявил журналистам 29 сентября.

Как отметил градоначальник, проведенная экспертиза показала наличие аварийных объектов на стадионе, поэтому "Водник" пришлось закрывать.

"Стадион надо модернизировать, это очевидно. Там должна быть проведена глубокая реконструкция. Некоторые объекты фактически нужно создавать заново", - подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что администрация приложит все силы для того, чтобы город после модернизации "Водника" получил современный спортивный объект.

Напомним, что экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов высказался о судьбе "Водника". Бывший глава города считает, что стадион нужно реконструировать, а не сносить.

Ранее будущее "Водника" обсудили инициативная группа жителей и представители администрации Нижнего Новгорода.