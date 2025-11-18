Испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде

Фото:
Тестовая эксплуатация нового троллейбуса "Ольгерд" в Нижнем Новгороде подошла к концу. Машина проходила проверку на маршруте №1, соединяющем Сормовский, Московский и Канавинский районы города. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области
В течение 53 дней троллейбус преодолел более 10 тысяч километров. За это время специалисты второго троллейбусного парка успели оценить его характеристики, а пассажиры — комфорт и удобство.
По отзывам горожан, "Ольгерд" стал настоящим украшением линии. Его современный внешний вид, продуманный интерьер и плавность хода сделали поездки по городу более приятными.
Пассажиры отметили комфортный салон, удобные сиденья и наличие терминалов для оплаты проезда. Отдельно подчеркивалось, что при движении практически не ощущались дорожные неровности, а разгон и торможение происходили мягко.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменятся три троллейбусных маршрута.
Напомним также, что "Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество.
