Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2025 14:28Испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 14:07Олег Кондрашов показал, как проводит время с детьми в США
18 ноября 2025 13:34МЧС предупредило о ветре до 19 м/с в Нижегородской области
18 ноября 2025 13:16Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков
18 ноября 2025 12:54Стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года
18 ноября 2025 12:15Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"
18 ноября 2025 12:03Более 400 школьников и студентов познакомились с работой энергетиков на предприятиях Эн+ Тепло Волга
18 ноября 2025 11:36Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области
18 ноября 2025 11:33Автоэксперт Кисенков рассказал, чем опасен дефект руля в новых Lada Vesta
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
Общество

Испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде

18 ноября 2025 14:28 Общество
Испытания троллейбуса Ольгерд завершились в Нижнем Новгороде

Фото: минтранс Нижегородской области

Тестовая эксплуатация нового троллейбуса "Ольгерд" в Нижнем Новгороде подошла к концу. Машина проходила проверку на маршруте №1, соединяющем Сормовский, Московский и Канавинский районы города. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области

В течение 53 дней троллейбус преодолел более 10 тысяч километров. За это время специалисты второго троллейбусного парка успели оценить его характеристики, а пассажиры — комфорт и удобство.

По отзывам горожан, "Ольгерд" стал настоящим украшением линии. Его современный внешний вид, продуманный интерьер и плавность хода сделали поездки по городу более приятными.

Пассажиры отметили комфортный салон, удобные сиденья и наличие терминалов для оплаты проезда. Отдельно подчеркивалось, что при движении практически не ощущались дорожные неровности, а разгон и торможение происходили мягко.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменятся три троллейбусных маршрута.

Напомним также, что "Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минтранс Общественный транспорт Троллейбус
Поделиться:
Новости по теме
09 ноября 2025 13:14Нижегородский троллейбус №10 временно изменил маршрут из-за аварийных работ
01 ноября 2025 11:35Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
31 октября 2025 12:45Нижегородцы смогут оплачивать проезд наличными до конца 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных