Испытания троллейбуса "Ольгерд" завершились в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минтранс Нижегородской области

Тестовая эксплуатация нового троллейбуса "Ольгерд" в Нижнем Новгороде подошла к концу. Машина проходила проверку на маршруте №1, соединяющем Сормовский, Московский и Канавинский районы города. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области

В течение 53 дней троллейбус преодолел более 10 тысяч километров. За это время специалисты второго троллейбусного парка успели оценить его характеристики, а пассажиры — комфорт и удобство.

По отзывам горожан, "Ольгерд" стал настоящим украшением линии. Его современный внешний вид, продуманный интерьер и плавность хода сделали поездки по городу более приятными.

Пассажиры отметили комфортный салон, удобные сиденья и наличие терминалов для оплаты проезда. Отдельно подчеркивалось, что при движении практически не ощущались дорожные неровности, а разгон и торможение происходили мягко.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменятся три троллейбусных маршрута.

Напомним также, что "Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество.