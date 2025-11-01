Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января Общество

С 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде появятся новые маршруты автобусов и электробусов, а также изменятся некоторые из действующих. Подробностями поделился заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин.

По его словам, изменения направлены на повышение качества перевозок, оптимизацию маршрутов и учет пожеланий горожан. К перевозчикам, включая частные компании, предъявят дополнительные требования. Также продолжается переход на автобусы среднего и большого класса. Минимальная вместимость новых машин — 70 пассажиров.

Новые маршруты

Автобус №19 будет курсировать через весь поселок Большое Козино до улицы Дубравная, обеспечивая стабильное сообщение с городом.

"Мы будем доплачивать перевозчику, чтобы он на 100% выполнял рейсы", — отметил Рябинин.

Фото: ЦРТС

Автобус №42 соединит ЖК "Кузнечиха-2" с поселком Высоково. В будущем маршрут может начинаться от площади Свободы. Его вводят из-за перегруженности электробусов, следующих к оперному театру с площади Минина.

Ранее стало известно, что действующий маршрут №42 перестал работать с 1 ноября из-за отсутствия желающих его обслуживать.



Также запускается маршрут №79 от Нагулина до Парка Культуры. Он обеспечит вечернюю доставку жителей с метро до улиц Лескова, Мончегорской и поселка Нагулино. Ввод сопровождается корректировкой маршрута №75.

Изменения существующих маршрутов

Автобус №171 будет курсировать от Верхних Печер до Селекционной станции, без заезда к ЖК "Окский берег". Участок от Селекционной станции до "Окского берега" исключен из-за низкого пассажиропотока.

"В районе поселка Селекционной станции строятся жилые комплексы, и здесь есть высокий спрос на поездки в сторону Афонино и улицы Родионова. Сейчас маршрут №171 проходит через "Мегу", Селекционную станцию и идет до ЖК "Окский берег". Мы провели анализ пассажиропотока, который показал, что на участке от Окского берега до Селекционной станции почти нет пассажиров, а сам путь занимает много времени. Поэтому маршрут решено сократить", — пояснил Рябинин.



Маршрут №47 продлят по улице Героев Донбаса до улицы Генерала Ивлиева. В остальной части маршрут останется прежним от ЖК "Академический". Обслуживать его будут автобусы среднего класса.

Автобус №85 сейчас курсирует от микрорайона Юг до завода "Нител". Маршрут продлят до Новой Кузнечихи. Количество автобусов увеличат, маршрут переведут на брутто-контракт.



Маршрут №41 сохранит направление от микрорайона Цветы через Кузнечиху до станции метро "Стрелка, но трассу скорректируют. Дело в том, что курсировать по нему будут только автобусы большого класса, а они не могут поворачивать на улицу Ошарскую с Белинского. Поэтому в маршруте и уберут этот поворот, а автобусы пойдут по Белинского до площади Лядова.



Автобус №92 изменит маршрут: теперь он будет курсировать от Левинки до улицы Усилова, с переносом с улицы Белинского на Горького. Это связано с изменениями маршрута №41 и необходимостью разгрузить площадь Минина.

По словам Рябинина, в часы пик на площади Минина скапливается большое количество пассажиров, которые направляются к площади Горького, чтобы пересесть на метро или спуститься в нижнюю часть города.

"Поэтому автобус №92, начиная маршрут с улицы Усилова, станет дополнительной возможностью для пассажиров на площади Минина. Они смогут сесть в менее заполненный автобус большого класса и доехать до площади Горького или в нижнюю часть города", — пояснил он.

Маршрут №70 будет начинать движение от кольца на Карла Маркса, участок через "Седьмое небо" и Мещерский бульвар убирается — там планируется усиление троллейбусного движения. Причина — низкий пассажиропоток.

Автобус №38 теперь будет курсировать от площади Лядова до Петряевки, возвращается движение по Канавинскому мосту и площади Горького.

Маршрут №40 на продлят от ТЦ "Индиго" до улицы Богдановича через ТЦ "Олимп". По словам Рябинина, это усилит доступ к "Школе 800".

Автобус №74 теперь будет идти от микрорайона Бурнаковский до поселка Высоково. По словам замминистра, изменения связаны с продлением маршрута №40 и необходимостью разгрузки площади Минина.

Маршрут №75 будет начинаться от Мостоотряда, остальная трасса останется прежней. Это решение связано с загруженностью улицы Рельсовой и необходимостью стабилизировать интервал движения.

Автобус №59 теперь будет курсировать от микрорайона Юг до Красного Сормова. По словам Рябинина, маршрут играет важную роль в обеспечении транспортной связи между микрорайоном Юг, Молитовкой и Московским районом. Однако с учетом низкого пассажиропотока в поселок Новая Стройка, где уже работает маршрут №89, маршрут №59 и продлевают до Красного Сормова, охватив также центр Сормова.

Маршрут №76 продлят от Дубравной до авторынка "Московский". Это связано с ликвидацией стоянки транспорта у вокзала и необходимостью улучшить доступ к социально значимым объектам.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Нижнем Новгороде запускается новый маршрут электробусов Э-16, который свяжет микрорайон Щербинки со станцией метро "Пролетарская". Также с этого дня в общественном транспорте столицы Приволжья повысилась стоимость проезда при безналичной оплате с 35 рублей до 40.