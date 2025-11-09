Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Нижегородский троллейбус №10 временно изменил маршрут из-за аварийных работ

09 ноября 2025 13:14 Общество
Нижегородский троллейбус №10 временно изменил маршрут из-за аварийных работ

В Нижнем Новгороде с 8 ноября троллейбус №10 начал курсировать по укороченному маршруту. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Теперь конечной остановкой транспорта стала "Московский вокзал (тоннель)". Ранее троллейбус следовал дальше, однако маршрут пришлось сократить.

Причиной изменений стали аварийно-восстановительные работы, которые проводит АО "Теплоэнерго". Кроме того, на ситуацию повлияли ограничения по мощности на электроподстанции.

В ЦРТС отметили, что о сроках возвращения троллейбуса на прежний маршрут сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что три троллейбусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения в ноябре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

