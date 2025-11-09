Нижегородский троллейбус №10 временно изменил маршрут из-за аварийных работ Общество

В Нижнем Новгороде с 8 ноября троллейбус №10 начал курсировать по укороченному маршруту. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Теперь конечной остановкой транспорта стала "Московский вокзал (тоннель)". Ранее троллейбус следовал дальше, однако маршрут пришлось сократить.

Причиной изменений стали аварийно-восстановительные работы, которые проводит АО "Теплоэнерго". Кроме того, на ситуацию повлияли ограничения по мощности на электроподстанции.

В ЦРТС отметили, что о сроках возвращения троллейбуса на прежний маршрут сообщат дополнительно.

