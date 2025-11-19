Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Посадку по биометрии могут ввести на поездах Нижний Новгород — Москва

19 ноября 2025 07:00 Общество
Посадку по биометрии могут ввести на поездах Нижний Новгород — Москва

Фото: Александр Воложанин

На скоростных железнодорожных маршрутах, связывающих Нижний Новгород и Москву, с начала 2026 года планируют ввести систему посадки по биометрическим данным. Об этом ТАСС сообщил замруководителя РЖД Иван Колесников в рамках форума "Транспорт России".

"В самое ближайшее время. Это направление - Иваново и, возможно, в Нижний Новгород. Это начало следующего года ", — отметил Колесников.

Речь идёт о поездах, находящихся в ведении дирекции скоростного сообщения. Сейчас проект находится в стадии активной проработки.

Пилотный запуск сервиса намечен на 2026 год. На начальном этапе он охватит лишь часть рейсов, следующих по скоростным маршрутам.

Посадка будет осуществляться через Единую биометрическую систему. Чтобы воспользоваться этой опцией, пассажирам потребуется заранее пройти процедуру регистрации, подтвердить свои данные и дать согласие на их обработку.

При этом у пассажиров сохранится выбор. Биометрия станет лишь альтернативой предъявлению паспорта при посадке.

Ранее сообщалось, что заселения в гостиницы с использованием биометрии тестируется в Нижнем Новгороде.

биометрия поезда РЖД
