Свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке Общество

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор организовал инспекцию Пустынского участка национального парка "Нижегородское Поволжье им. Лебедева В.А.". Об этом сообщается в соцсетях Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе выездного обследования в пределах лесного фонда, входящего в состав особо охраняемой природной территории, были зафиксированы нарушения законодательства.

Прокуроры обнаружили стихийное складирование мусора, самовольно возведённые постройки, а также повреждения лесной дороги.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил официальное представление в адрес министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Вопрос устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что границы Нижнего Новгорода планируют изменить для ликвидации свалки на Московском шоссе.