Уголовное дело из-за 12 000 тонн мусора завели в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьёзные нарушения в сфере обращения с отходами при эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов в Шатковском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что муниципальное предприятие "Комунэнерго" складировало более 12 тысяч тонн мусора за пределами официального полигона. В результате отходами оказалась загрязнена земля площадью 1,6 гектара. Специалисты Росприроднадзора подсчитали, что ущерб, причинённый почве, превышает 400 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Там было принято решение возбудить уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил обращения с опасными отходами. Ход расследования и устранение последствий находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что две свалки площадью 12 гектаров ликвидировали в Нижегородской области с начала года.