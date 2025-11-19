ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области

19 ноября 2025 17:28

19 ноября заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которое было посвящено вопросам организации диспансеризации участников и ветеранов СВО.

В работе комиссии приняли участие заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин, представители министерства здравоохранения и министерства социальной политики Нижегородской области, регионального филиала фонда «Защитники Отечества»,  главные врачи медицинских учреждений Нижегородской области.

«Вопрос медицинского сопровождения бойцов, которые возвращаются к мирной жизни, очень важный и серьезный. Сегодня мы объединили всех, кто задействован в этом процессе. Всё, что касается здоровья участников СВО, особенно организация диспансеризации, должно быть на контроле. Наша задача – чтобы каждый из них получал качественную медицинскую помощь, а система межведомственного взаимодействия работала четко и слаженно», - сказал Андрей Гнеушев.

«Для нас самое главное - чтобы участники спецоперации получали весь спектр качественной и доступной медицинской помощи. Считаем важным, чтобы каждый ветеран прошел полное углубленное обследование в ведущих учреждениях региона, где есть необходимые специалисты. Это поможет максимально быстро и эффективно восстановить здоровье и вернуться к мирной жизни, трудоустроиться и заняться спортом», - отметил Сергей Вылегжанин.

На данный момент министерством здравоохранения Нижегородской области определены 16 «якорных» медицинских организаций, которые являются ответственными за проведение диспансеризации участников СВО в регионе. Как и положено, она проходит в два этапа, а перечень специалистов, у которых можно пройти обследование, расширен.

Участники заседания сошлись во мнении, что диспансеризация – это важнейший этап в оценке состояния здоровья, последствий боевых травм и ранений, в профилактике хронических заболеваний. Именно от диспансеризации зависят все последующие этапы работы с пациентом – и медицинское наблюдение, и реабилитация.

В свою очередь, Сергей Вылегжанин также ответил на вопросы нижегородских коллег и рассказал о федеральной практике и позитивных примерах организации диспансеризации в других регионах. 

Участники заседания дополнительно обсудили вопросы оказания санаторно-курортной и психолого-психотерапевтической помощи, медицинской реабилитации.  

 

Фото: региональное отделение фонда "Защитники Отечества"

