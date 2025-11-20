Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Экономика

Гастрономический институт планируют открыть в Нижегородской области

20 ноября 2025 09:35 Экономика
Гастрономический институт планируют открыть в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Филиал Красноярского гастрономического института планируют открыть в Нижегородской области. Об этом стало известно на встрече губернатора Глеба Никитина с представителями бизнеса 19 ноября.

Директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев отметил, что кадровый дефицит касается и их отрасли, поэтому инициатива об открытии филиала вызвала большой интерес у представителей индустрии. По его словам, появление института в Красноярске дало мощный импульс развитию ресторанного бизнеса в этом городе, и выразил надежду, что аналогичный эффект будет достигнут и в Нижегородской области.

Он добавил, что рестораторы могут посодействовать и в части практик для студентов, и наставничества.

Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе уже работают более 25 образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы общественного питания, включая уникальный Институт пищевых технологий. Однако, по его словам, открытие специализированного гастрономического института усилит подготовку кадров.

"Соглашение подписано. Мы находимся в стадии внедрения, поиска места локализации", — заявил губернатор и добавил, что в начале декабря планирует посетить Красноярск, где намерен обсудить детали проекта.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи поваров не хватает нижегородским заведениям общепита. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

