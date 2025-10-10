Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Шесть ресторанов Нижнего Новгорода вошли в десятку лучших

10 октября 2025 12:08

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

9 октября на территории Нижегородской ярмарки состоялась четвертая церемония вручения Международной ресторанной премии WHERETOEAT Center – 2025. По итогам голосования экспертного совета нижегородские рестораны завоевали 12 наград. Об этом сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В десятку лучших ресторанов ЦФО и ПФО вошли сразу шесть заведений Нижнего Новгорода. Второе место занял ресторан "19", третье – "Кусто", четвертое – Yale, пятое – Red Wall, седьмое – "Парк культуры", а девятое – Pinci.

Кроме того, нижегородские участники получили шесть специальных наград. В номинации "Шеф-повар года" победителем стал Александр Николаенко (ресторан "19"). В новой категории "Женщина шеф-повар года" отметили Сабину Мельничук ("Кафе 38"). Титул "Сомелье года" получила Наталья Смирнова, представляющая рестораны Red Wall и "Цитадель". Лучшим официантом признан Никита Гладышев (Pinci). В категории "Выбор СМИ" победил ресторан Red Wall, а в номинации "Бар года" лучшим стал Travnik.

Сергей Яковлев отметил, что проведение церемонии на Нижегородской ярмарке имеет символический смысл. Он напомнил, что на этом историческом месте всегда не только активно торговали, но и устраивали щедрые застолья. По словам министра, ярмарка традиционно объединяет все лучшее, что есть в регионе, и проведение здесь премии WHERETOEAT Center подчеркивает преемственность традиций. Яковлев выразил уверенность, что успех нижегородских ресторанов, завоевавших 12 наград, станет стимулом для дальнейшего развития гастрономической индустрии области.

В областном министерстве добавили, что развитие туризма, включая гастрономическое направление, реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Отметим, что в лонг-лист премии этого года вошли 274 заведения из 32 городов России — регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, за исключением Москвы и Татарстана.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, является продолжением проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его цель – развитие туристической инфраструктуры, производство отечественного оборудования, подготовка кадров, продвижение путешествий по России и повышение качества сервиса. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

