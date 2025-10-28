Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде

28 октября 2025 19:00 Экономика
Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки готовит к запуску новый ресторанный проект в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила в эфире программы "Шоу Воли" (16+) на телеканале ТНТ.

По словам Канделаки, она уже 15 лет занимается ресторанным бизнесом и сейчас сосредоточена на создании нового заведения на берегу Волги. Телеведущая подчеркнула, что этот проект для нее особенно важен, поскольку она принимает участие во всех этапах.

"Из "Тинатин" я вышла. Я буду иметь отношение к большому ресторанному проекту на Волге, в одном из моих самых любимых городов России: красивом, нереальном, изменившемся за пять лет. Там я принимаю участие уже полноценно: начиная от убранства и заканчивая тарелочками", — рассказала Канделаки.

Хотя точное место и дата открытия ведущей пока не раскрываются, Павел Воля предположил, что речь идет о Нижнем Новгороде, так как Канделаки часто бывает в здесь и не раз признавалась в любви к городу. В ответ она загадочно улыбнулась, сказав "Но я ничего не говорила!".

Ранее Канделаки рассказала, почему постоянно рекламирует Нижний Новгород для путешествий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных