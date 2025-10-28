Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде

Фото:
Известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки готовит к запуску новый ресторанный проект в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила в эфире программы "Шоу Воли" (16+) на телеканале ТНТ.
По словам Канделаки, она уже 15 лет занимается ресторанным бизнесом и сейчас сосредоточена на создании нового заведения на берегу Волги. Телеведущая подчеркнула, что этот проект для нее особенно важен, поскольку она принимает участие во всех этапах.
"Из "Тинатин" я вышла. Я буду иметь отношение к большому ресторанному проекту на Волге, в одном из моих самых любимых городов России: красивом, нереальном, изменившемся за пять лет. Там я принимаю участие уже полноценно: начиная от убранства и заканчивая тарелочками", — рассказала Канделаки.
Хотя точное место и дата открытия ведущей пока не раскрываются, Павел Воля предположил, что речь идет о Нижнем Новгороде, так как Канделаки часто бывает в здесь и не раз признавалась в любви к городу. В ответ она загадочно улыбнулась, сказав "Но я ничего не говорила!".
Ранее Канделаки рассказала, почему постоянно рекламирует Нижний Новгород для путешествий.
