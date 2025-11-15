Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 ноября 2025 года проведет встречу с представителями бизнес-сообщества под названием "Вопросы бизнеса: открытый диалог". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В рамках мероприятия глава региона ответит на вопросы предпринимателей, а также расскажет о текущей экономической ситуации и мерах, принимаемых правительством региона для создания комфортного инвестиционного климата.
К участию приглашены представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципалитетов и институтов развития.
Предприниматели могут заранее направить свои вопросы губернатору через онлайн-форму на сайте встречасбизнесом.рф.
Также задать вопрос и зарегистрироваться для участия во встрече можно через:
Прямая трансляция встречи будет доступна в официальном паблике правительства Нижегородской области в VK, а также на сайте региона. Начало — в 14:00.
