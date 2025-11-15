Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября Экономика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 ноября 2025 года проведет встречу с представителями бизнес-сообщества под названием "Вопросы бизнеса: открытый диалог". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рамках мероприятия глава региона ответит на вопросы предпринимателей, а также расскажет о текущей экономической ситуации и мерах, принимаемых правительством региона для создания комфортного инвестиционного климата.

К участию приглашены представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципалитетов и институтов развития.

Предприниматели могут заранее направить свои вопросы губернатору через онлайн-форму на сайте встречасбизнесом.рф.

Также задать вопрос и зарегистрироваться для участия во встрече можно через:

Торгово-промышленную палату Нижегородской области: +7 (910) 100-80-19, borisova@tpp.nnov.ru;

НРО ОО "Деловая Россия": +7 (962) 506-37-25, deloros_nn@mail.ru;

Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей: +7 (920) 298-21-52, dmitry.grachev.napp@mail.ru;

НРО ОО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»: +7 (950) 606-98-89, info@opora-nnov.ru.

Прямая трансляция встречи будет доступна в официальном паблике правительства Нижегородской области в VK, а также на сайте региона. Начало — в 14:00.

