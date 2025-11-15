Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 ноября 2025 12:30Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября
14 ноября 2025 20:00Около 150 товаров из Нижегородской области получили знак качества за пять лет
14 ноября 2025 18:3823 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией
14 ноября 2025 16:39На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
14 ноября 2025 15:35ВТБ поднимает ставку по вкладу "Двойная выгода" до 26%
14 ноября 2025 15:02Телеком-рынок России готовится сделать цифровой рывок
14 ноября 2025 10:46В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
13 ноября 2025 19:51ВТБ: золото останется защитным активом в 2025 году
13 ноября 2025 19:35Мишустин назвал пять основных направлений развития ИТ-отрасли
13 ноября 2025 18:09Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в выставке "Химия-2025"
Экономика

Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября

15 ноября 2025 12:30 Экономика
Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 ноября 2025 года проведет встречу с представителями бизнес-сообщества под названием "Вопросы бизнеса: открытый диалог". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

В рамках мероприятия глава региона ответит на вопросы предпринимателей, а также расскажет о текущей экономической ситуации и мерах, принимаемых правительством региона для создания комфортного инвестиционного климата.

К участию приглашены представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципалитетов и институтов развития.

Предприниматели могут заранее направить свои вопросы губернатору через онлайн-форму на сайте встречасбизнесом.рф.

Также задать вопрос и зарегистрироваться для участия во встрече можно через:

  • Торгово-промышленную палату Нижегородской области: +7 (910) 100-80-19, borisova@tpp.nnov.ru;
  • НРО ОО "Деловая Россия": +7 (962) 506-37-25, deloros_nn@mail.ru;
  • Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей: +7 (920) 298-21-52, dmitry.grachev.napp@mail.ru;
  • НРО ОО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»: +7 (950) 606-98-89, info@opora-nnov.ru.

Прямая трансляция встречи будет доступна в официальном паблике правительства Нижегородской области в VK, а также на сайте региона. Начало — в 14:00.

Ранее сообщалось, что около 150 товаров и услуг из Нижегородской области получили знак качества за последние пять лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 15:22Форум "ГосСтарт" собрал в Нижем Новгороде 1000 молодых управленцев
12 ноября 2025 09:00Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления
11 октября 2025 13:30Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных