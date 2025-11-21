Нижегородские врачи внедряют ИИ для выявления опасных родинок Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В поликлиниках Нижнего Новгорода врачи начали использовать приложение "ПроРодинки", которое анализирует подозрительные новообразования на коже с помощью искусственного интеллекта, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Напомним, приложение для диагностики рака кожи было разработано онкодерматологами ПИМУ дерматологами в начале 2021 года. Сейчас "ПроРодинки" уже применяется в поликлинике № 30, и в дальнейшем планируется расширение его использования. На разработку программы и обучение нейросети ушло более 3 лет.

Во время диспансеризаций и профилактических осмотров медики теперь фотографируют родинки и другие кожные образования, после чего загружают изображения в приложение. Нейросеть, обученная на большом массиве медицинских данных, за секунды выдает предварительный прогноз.

По словам специалистов, такой подход значительно ускоряет и упрощает диагностику, а также повышает её точность. Особенно это важно при выявлении ранних признаков онкологических заболеваний кожи.

Ранее нижегородцам напомнили о важности диспансеризации.