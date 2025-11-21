Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 09:1670 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы
21 ноября 2025 09:12Участники спецрейса проекта "Уроки с путешествием" поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург
21 ноября 2025 09:00Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода
21 ноября 2025 08:32Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы
21 ноября 2025 07:03Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 19:20Экспертиза одобрила проект храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах"
20 ноября 2025 18:03В Краснобаковском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
20 ноября 2025 17:40Нижегородские школьники рассказали о поездке в Санкт-Петербург
20 ноября 2025 17:34Андрей Воробьёв рассказал о модернизации колледжей Подмосковья
20 ноября 2025 17:28Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ
Общество

Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода

21 ноября 2025 09:00 Общество
Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода

Фото: сгенерировано нейросетью

О случае запущенного рака легкого у нижегородца с 30-летним стажем курения рассказал главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

По его словам, 50-летний мужчина много лет выкуривал примерно по пачке сигарет в день. К врачу он обратился в поликлинику №30 Нижнего Новгорода впервые с 2022 года. Пациент пожаловался терапевту на выраженную слабость, одышку и осиплость голоса.

Первым делом мужчине сделали флюорографию. После этого состояние легких дополнительно проверили с помощью рентгена и компьютерной томографии.

Окончательный диагноз поставили по результатам бронхоскопии: у пациента выявили опухоль легкого четвертой стадии. Мужчину направили в нижегородский онкоцентр.

Ранее мы рассказывали о муже с женой, у которых одновременно обнаружили рак прямой кишки во время колоноскопии. 

Напомним, что в Нижнем Новгороде собираются строить новый онкоцентр. На это выделено более 14 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 09:00Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого
29 сентября 2025 11:00Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога
05 сентября 2025 16:46Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных