Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

О случае запущенного рака легкого у нижегородца с 30-летним стажем курения рассказал главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, 50-летний мужчина много лет выкуривал примерно по пачке сигарет в день. К врачу он обратился в поликлинику №30 Нижнего Новгорода впервые с 2022 года. Пациент пожаловался терапевту на выраженную слабость, одышку и осиплость голоса.

Первым делом мужчине сделали флюорографию. После этого состояние легких дополнительно проверили с помощью рентгена и компьютерной томографии.

Окончательный диагноз поставили по результатам бронхоскопии: у пациента выявили опухоль легкого четвертой стадии. Мужчину направили в нижегородский онкоцентр.

Ранее мы рассказывали о муже с женой, у которых одновременно обнаружили рак прямой кишки во время колоноскопии.

Напомним, что в Нижнем Новгороде собираются строить новый онкоцентр. На это выделено более 14 млрд рублей.