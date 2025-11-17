Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Нижегородцам рассказали о важности диспансеризации

17 ноября 2025 18:00 Общество
Нижегородцам рассказали о важности диспансеризации

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде диспансеризация становится не просто медицинской процедурой, а частью новой стратегии по сохранению здоровья. Как рассказала главный врач городской поликлинике №50 Приокского района Марина Доютова в интервью "НТА-Приволжье", сейчас наблюдается устойчивый рост числа пациентов, проходящих профилактическое обследование: от 2,6 тысяч в год несколько лет назад до почти 13 тысяч в 2025 году.

Благодаря новому приказу Минздрава пройти диспансеризацию теперь можно не только в поликлинике, но и на дому или на рабочем месте. Это особенно важно, учитывая, что многие россияне по-прежнему обращаются к врачам только при наличии симптомов. Однако, как подчеркивает Доютова, именно бессимптомные заболевания могут представлять наибольшую опасность.

Одной из ключевых задач современной медицины становится раннее выявление не только серьезных заболеваний, но и факторов риска. В этом направлении поликлиника внедряет новый подход: через эстетику к здоровью. Особое внимание уделяется проблеме ожирения, с которым, по разным оценкам, сталкиваются до 40% россиян. Доютова отмечает, что к 2030 году эта цифра может вырасти до 60%. С 2026 года операция по уменьшению желудка войдет в перечень государственных гарантий и также станет доступной без оплаты.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый — анкетирование, анализы, ЭКГ и другие базовые исследования. Если выявлены отклонения, пациент направляется на второй этап — углубленное обследование, включая оценку репродуктивного здоровья. У каждого второго обследуемого находят нарушения сердечного ритма, а из 1000 осмотренных 100 оказываются с предраком или раком.

Однако ранняя диагностика дает шанс на полное излечение: до 90% онкозаболеваний на первых стадиях успешно лечатся.

Поликлиника активно использует искусственный интеллект. Системы ИИ помогают в диагностике кожных заболеваний и при анализе маммограмм. Так, на диспансеризации были выявлены меланомы, которые пациенты даже не замечали.

Психологическая помощь также становится важной частью профилактики. Врачи отмечают, что большинство неинфекционных заболеваний имеют психосоматическую природу. Психологи помогают пациентам справляться с тревогами, стрессами и внутренними конфликтами, которые могут провоцировать развитие болезней.

Для прохождения диспансеризации не обязательно долго ждать приема у узких специалистов. Достаточно обратиться в профилактический кабинет или кабинет неотложной помощи. При необходимости пациента направят к нужному врачу без лишних ожиданий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут электронные направления к врачам с 1 декабря.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

