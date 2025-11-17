Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками

17 ноября 2025 12:00 Общество
Нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками

Фото: Александр Воложанин

Антибиотики за последние восемь десятилетий кардинально изменили медицину. После открытия пенициллина, удостоенного Нобелевской премии в 1945 году, человечество получило возможность лечить инфекции, которые прежде считались смертельными. Сегодня существуют десятки групп антибактериальных препаратов, а также средства с противогрибковым и противоопухолевым действием. Однако широкая доступность этих лекарств привела к новой глобальной проблеме — росту антимикробной резистентности. О том, почему это происходит и как можно повлиять на ситуацию, рассказала клинический фармаколог Анна Долматова.

Что такое антимикробная резистентность и почему ее боятся?

Антимикробная резистентность – это способность бактерий, вирусов, грибков и паразитов утрачивать чувствительность к лекарствам, предназначенным для борьбы с ними. По словам Анны Долматовой, проблема затрагивает каждого: устойчивые микроорганизмы лишают медицину эффективных инструментов, а значит, делать привычные инфекции снова опасными.

Если раньше устойчивость развивалась к одному антибиотику, и врачам удавалось подобрать комбинацию препаратов, то сегодня существуют бактерии, невосприимчивые сразу к нескольким классам лекарств. Именно это делает ситуацию критической.

По оценкам ученых, уже к 2025 году лекарственно-устойчивые бактериальные инфекции стали причиной смерти 1,3 миллиона человек.

Мутации, обмен генетической информацией между бактериями и другие механизмы позволяют микробам адаптироваться. Без сдерживающих мер человечество может вернуться в эпоху, когда даже небольшая рана или обычная инфекция представляли угрозу для жизни.

Как формируется устойчивость

Долматова объясняет: бактерии могут быть устойчивыми к антибиотикам изначально или приобрести эту способность в процессе.

Но есть и врожденная резистентность. Она возникает, когда у микроорганизма отсутствует мишень, на которую должен воздействовать антибиотик, или она недоступна. Такие особенности прописаны в инструкциях: препарат просто не способен действовать на определенный вид микробов.

Также существует приобретенная резистентность. Она формируется при контакте микроорганизмов с антибиотиками, мутациях в хромосомной ДНК, появлении мозаичных генов, горизонтальном переносе генов между бактериями. 

Какими методами бактерии защищаются от антибиотиков?

Приобретенная устойчивость проявляется в нескольких стратегиях:

• блокировка проникновения препарата в клетку;
• разрушение действующего вещества ферментами;
• активное "выкачивание" лекарства из клетки с помощью специальных белков-насосов;
• обход механизма действия антибиотика – например, изменение участков, которые должны быть распознаны препаратом.

Эти механизмы позволяют микробам выжить и адаптироваться даже в условиях воздействия сильных антибактериальных средств.

Почему устойчивость растет из-за нашего поведения

Одной из ключевых причин Анна Долматова называет самолечение. Антибиотики нередко принимают без показаний. Например, при обычной простуде или вирусных инфекциях, против которых они не работают.

Распространенные ошибки:

• неправильная дозировка;
• нарушение кратности приема;
• слишком короткий курс;
• прекращение лечения сразу после улучшения состояния.

В результате концентрация препарата в организме не достигает уровня, необходимого для уничтожения всех бактерий. Выжившие микробы становятся устойчивыми, и следующий раз антибиотик уже может не подействовать.

Серьезный вклад в проблему вносит и сельское хозяйство. Более половины всех антибиотиков в мире применяется в животноводстве – для профилактики заболеваний, ускорения роста и снижения смертности животных. Это способствует появлению устойчивых штаммов, которые затем могут попадать в пищевые продукты.

С 2018 года в структуре Роспотребнадзора работает Референс-центр по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Его задача –контроль содержания антибиотиков и устойчивых микроорганизмов, а также прогнозирование эпидемиологических рисков.

Какой выход?

Полностью остановить процесс формирования резистентности невозможно, но его можно существенно замедлить. Анна Долматова выделяет основные меры профилактики:

• отказаться от самолечения и принимать антибиотики только по назначению врача;
• строго соблюдать схему лечения – дозировку, кратность, длительность курса;
• вакцинироваться, чтобы снизить риск инфекций, требующих антибактериальной терапии;
• поддерживать гигиену, обрабатывать раны и царапины;
• ответственно относиться к своему здоровью.

Эксперт подчеркивает: антибиотики – это не средство от ОРВИ, ведь вирусы к ним нечувствительны. Нерациональное применение препаратов приводит к тому, что при реальной бактериальной инфекции нужный антибиотик просто может не сработать.

Теги:
Здравоохранение Медикаменты Медицина и здоровье
