Нижегородцев предупредили об опасности злоупотребления антибиотиками

Фото:
Антибиотики за последние восемь десятилетий кардинально изменили медицину. После открытия пенициллина, удостоенного Нобелевской премии в 1945 году, человечество получило возможность лечить инфекции, которые прежде считались смертельными. Сегодня существуют десятки групп антибактериальных препаратов, а также средства с противогрибковым и противоопухолевым действием. Однако широкая доступность этих лекарств привела к новой глобальной проблеме — росту антимикробной резистентности. О том, почему это происходит и как можно повлиять на ситуацию, рассказала клинический фармаколог Анна Долматова.
Антимикробная резистентность – это способность бактерий, вирусов, грибков и паразитов утрачивать чувствительность к лекарствам, предназначенным для борьбы с ними. По словам Анны Долматовой, проблема затрагивает каждого: устойчивые микроорганизмы лишают медицину эффективных инструментов, а значит, делать привычные инфекции снова опасными.
Если раньше устойчивость развивалась к одному антибиотику, и врачам удавалось подобрать комбинацию препаратов, то сегодня существуют бактерии, невосприимчивые сразу к нескольким классам лекарств. Именно это делает ситуацию критической.
По оценкам ученых, уже к 2025 году лекарственно-устойчивые бактериальные инфекции стали причиной смерти 1,3 миллиона человек.
Мутации, обмен генетической информацией между бактериями и другие механизмы позволяют микробам адаптироваться. Без сдерживающих мер человечество может вернуться в эпоху, когда даже небольшая рана или обычная инфекция представляли угрозу для жизни.
Долматова объясняет: бактерии могут быть устойчивыми к антибиотикам изначально или приобрести эту способность в процессе.
Но есть и врожденная резистентность. Она возникает, когда у микроорганизма отсутствует мишень, на которую должен воздействовать антибиотик, или она недоступна. Такие особенности прописаны в инструкциях: препарат просто не способен действовать на определенный вид микробов.
Также существует приобретенная резистентность. Она формируется при контакте микроорганизмов с антибиотиками, мутациях в хромосомной ДНК, появлении мозаичных генов, горизонтальном переносе генов между бактериями.
Приобретенная устойчивость проявляется в нескольких стратегиях:
• блокировка проникновения препарата в клетку;
• разрушение действующего вещества ферментами;
• активное "выкачивание" лекарства из клетки с помощью специальных белков-насосов;
• обход механизма действия антибиотика – например, изменение участков, которые должны быть распознаны препаратом.
Эти механизмы позволяют микробам выжить и адаптироваться даже в условиях воздействия сильных антибактериальных средств.
Одной из ключевых причин Анна Долматова называет самолечение. Антибиотики нередко принимают без показаний. Например, при обычной простуде или вирусных инфекциях, против которых они не работают.
Распространенные ошибки:
• неправильная дозировка;
• нарушение кратности приема;
• слишком короткий курс;
• прекращение лечения сразу после улучшения состояния.
В результате концентрация препарата в организме не достигает уровня, необходимого для уничтожения всех бактерий. Выжившие микробы становятся устойчивыми, и следующий раз антибиотик уже может не подействовать.
Серьезный вклад в проблему вносит и сельское хозяйство. Более половины всех антибиотиков в мире применяется в животноводстве – для профилактики заболеваний, ускорения роста и снижения смертности животных. Это способствует появлению устойчивых штаммов, которые затем могут попадать в пищевые продукты.
С 2018 года в структуре Роспотребнадзора работает Референс-центр по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Его задача –контроль содержания антибиотиков и устойчивых микроорганизмов, а также прогнозирование эпидемиологических рисков.
Полностью остановить процесс формирования резистентности невозможно, но его можно существенно замедлить. Анна Долматова выделяет основные меры профилактики:
• отказаться от самолечения и принимать антибиотики только по назначению врача;
• строго соблюдать схему лечения – дозировку, кратность, длительность курса;
• вакцинироваться, чтобы снизить риск инфекций, требующих антибактериальной терапии;
• поддерживать гигиену, обрабатывать раны и царапины;
• ответственно относиться к своему здоровью.
Эксперт подчеркивает: антибиотики – это не средство от ОРВИ, ведь вирусы к ним нечувствительны. Нерациональное применение препаратов приводит к тому, что при реальной бактериальной инфекции нужный антибиотик просто может не сработать.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+