Общество

В Нижегородской области нет массового возврата проданных из-за аферистов квартир

21 ноября 2025 16:54 Общество

В Нижегородской области нет массовых случаев возврата квартир, проданных под влиянием мошенников. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в областном суде.

В суде уточнили, что отдельной статистики по таким оспоренным сделкам не ведут, поскольку их количество невелико. Представитель суда отметил, что назвать дату первого подобного случая сложно, так как мошеннические схемы с недвижимостью появились не в этом году. По его словам, "эпидемии точно нет".

Ранее президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова сообщила, что хотя точных данных по региону не существует, число исков по сделкам, совершённым под давлением мошенников, всё же увеличивается. Особенно часто в таких историях оказываются вовлечены пожилые продавцы.

По словам Макаровой, недавно подобная ситуация произошла в одном из населённых пунктов недалеко от Нижнего Новгорода. Семья военнослужащего приобрела квартиру у 68-летнего мужчины. После сделки пенсионер обратился в суд, заявив, что стал жертвой мошенников. Суд удовлетворил его иск и обязал новых владельцев вернуть жилое помещение. Сам продавец деньги покупателям не вернул, объяснив, что уже перевёл их мошенникам.

Сообщалось, что нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей.

Сообщалось, что нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей.

мошенники Недвижимость Суды
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных