Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за перевозку Деда Мороза на крыше авто Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Полиция привлекла к ответственности 21-летнего жителя Нижнего Новгорода за опасную поездку с человеком в костюме Деда Мороза, которого он вез на крыше своей машины. Общая сумма штрафов составила 2,8 тысячи рублей, сообщили в региональном УМВД.

Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором по Рождественской улице едет автомобиль с надувной лодкой на крыше. В плавсредстве сидит Дед Мороз и раздает прохожим подарки с помощью удочки.

В полиции уточнили, что инцидент произошел еще в конце октября. Водителя остановили сотрудники ГАИ и составили на него сразу несколько административных протоколов.

Молодого человека наказали за эксплуатацию технически неисправного автомобиля, перевозку пассажиров вне салона, отсутствие страховки, а также за нарушение правил использования световых приборов.

В ведомстве отметили, что ранее нарушитель уже неоднократно попадал в поле зрения инспекторов за несоблюдение ПДД.

Напомним, что также в конце октября нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке. Полиция составила на него пять протоколов. Еще одну административку завели на родителей 13-летнего подростка, который находился за рулем.