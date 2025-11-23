Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Плюсовая температура установится в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе

23 ноября 2025 10:17 Общество
Плюсовая температура установится в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на последней неделе ноября отголоски зимы будут слышны только эхом: температура будет держаться преимущественно в плюсовом диапазоне. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 24 ноября, с утра ещё сохранится небольшой минус, но днём потеплеет до +3, а к вечеру - и до +6 градусов. Весь день будет моросить дождь, ветер южный, до 5 м/с. Атмосферное давление будет сильно ниже нормы.

Во вторник, 25 ноября, ожидается переменная облачность, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, а по ощущениям при сильном западном ветре будет около -5. К ночи подморозит до -2 градусов.

В среду, 26 ноября, после ночных заморозков разогреет до +1, но в течение дня прогнозируются осадки в смешанной фазе. Будет влажно и промозгло.

В четверг, 27 ноября, в городе будет пасмурно, ожидается дождь. В течение дня столбики термометров покажут +3...+4, ветер западный, 3 м/с.

В пятницу, 28 ноября, синоптики обещают малоприятную погоду. Температура в течение суток опустится с +3 до 0 градусов, ожидается дождь со снегом.

В субботу, 29 ноября, по предварительным прогнозам, будет единственный солнечный день за неделю. При этом температура поднимется лишь до +1 градуса.

В воскресенье, 30 ноября, небо снова затянут облака, и градусники зафиксируют 0.

Напомним, нижегородцев предупредили о гололедице 23 ноября. По данным регионального МЧС, ледяной покров образуется на дорогах в ближайший час и сохранится днём.

