Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2025 07:34Нижегородцев предупредили о гололедице 23 ноября
22 ноября 2025 15:09Затяжные магнитные бури идут в Нижний Новгород
22 ноября 2025 14:23Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели
22 ноября 2025 13:57"Водолет" запустит зимние речные перевозки в Нижегородской области
22 ноября 2025 12:49Коммунальщики высказались об инциденте с автомобилем на улице Зимина
22 ноября 2025 11:44Асфальт уложили на путепроводе дублера проспекта Гагарина — фото
22 ноября 2025 11:28Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле
22 ноября 2025 10:28Трамваи в Нижнем Новгороде временно изменят движение из-за ремонта путей
22 ноября 2025 09:48Определены площадки для елочных базаров в Нижнем Новгороде
22 ноября 2025 09:00Каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде станет "умным" до конца 2025 года
Общество

Нижегородцев предупредили о гололедице 23 ноября

23 ноября 2025 07:34 Общество
Нижегородцев предупредили о гололедице 23 ноября

Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о гололеде 23 ноября. По данным регионального МЧС, ледяной покров образуется на дорогах в ближайший час и сохранится днем. 

Как и прогнозировалось, в воскресенье в областном центре выпал снег. К тому же еще и подморозило — сейчас на улице -1 градус. В связи с ухудшением погодных условий нижегородцев призывают ограничить использование автотранспорта. Но если поездок на авто не избежать, то хотя бы надо соблюдать дистанцию, не гонять и ни в коем случае не допускать резких торможений. 

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода работают в режиме 24/7 из-за температурных качелей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2025 15:09Затяжные магнитные бури идут в Нижний Новгород
03 октября 2025 14:19Нижегородцам рассказали, когда "переобуваться" к зиме
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных