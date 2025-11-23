Нижегородцев предупредили о гололедице 23 ноября Общество

Жителей Нижнего Новгорода и области предупредили о гололеде 23 ноября. По данным регионального МЧС, ледяной покров образуется на дорогах в ближайший час и сохранится днем.

Как и прогнозировалось, в воскресенье в областном центре выпал снег. К тому же еще и подморозило — сейчас на улице -1 градус. В связи с ухудшением погодных условий нижегородцев призывают ограничить использование автотранспорта. Но если поездок на авто не избежать, то хотя бы надо соблюдать дистанцию, не гонять и ни в коем случае не допускать резких торможений.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода работают в режиме 24/7 из-за температурных качелей.