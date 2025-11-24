Недетская шалость: нижегородцу грозит 4 года тюрьмы за кражу плюшевого мишки Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Приокском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже крупной игрушки из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как выяснилось, нижегородец уже имел проблемы с законом, но все равно решил провернуть сомнительную аферу — он зашел в торговую точку и вынес оттуда большого плюшевого медведя. Стоимость игрушки составила почти 9 тысяч рублей.

Однако игрушка не была романтичным жестом для возлюбленной. По словам самого задержанного, мишку он тут же продал случайному прохожему, а деньги потратил на себя.

Уголовное дело возбудили по статье "грабеж". Пока он находится под подпиской о невыезде, но в случае признания вины ему может грозить до четырёх лет колонии.

