Житель Кстова до смерти забил свою 35-летнюю жену

В Кстове 35-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении супруги во время семейной ссоры.
Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, трагедия произошла в ноябре в одной из квартир на улице 2-й микрорайон. Во время конфликта на бытовой почве мужчина нанес жене множественные удары по голове и телу.
От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
Следователи продолжают проводить необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведётся сбор и закрепление доказательств по делу.
