Последние новости рубрики Происшествия
21 ноября 2025 12:11Отец пятерых детей получил срок за миллионные долги по алиментам в Кстове
21 ноября 2025 10:50Ураганный ветер сорвал крышу с дома в посёлке под Балахной
21 ноября 2025 10:32Более 50 тонн молочки без документов сняли с оборота в Нижегородской области
21 ноября 2025 09:18Кстовчанин повторно сел за руль пьяным и "доехал" до тюремного срока
21 ноября 2025 08:49Суд отправил жителя Арзамаса на принудительные работы за угрозы пистолетом
21 ноября 2025 08:1926-летний репортер "Вестей" найден мертвым в Нижегородской области
21 ноября 2025 06:45"Орал матом": нижегородка пожаловалась на водителя-хама
20 ноября 2025 19:36Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове
20 ноября 2025 16:21Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву
20 ноября 2025 15:43Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной
Происшествия

Отец пятерых детей получил срок за миллионные долги по алиментам в Кстове

21 ноября 2025 12:11 Происшествия
Отец пятерых детей получил срок за миллионные долги по алиментам в Кстове

34-летнего кстовчанина приговорили к семи месяцам лишения свободы за то, что он на протяжении нескольких лет не платил алименты на своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.

Как установил суд, с марта 2019 года мужчина уклонялся от исполнения решения, обязывающего его финансово поддерживать пятерых несовершеннолетних детей. За это время долг перед семьёй вырос до более чем 2 млн рублей.

Уважительных причин для неуплаты алиментов мужчина не представил. Более того, уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье, однако, несмотря на это, продолжил игнорировать свои родительские обязанности.

Суд согласился с позицией обвинения и назначил мужчине 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что  с 25 мая 2025 года в России появился электронный реестр алиментщиков, который позволяет отслеживать неплательщиков и стимулирует их к исполнению своих обязательств.

алименты Прокуратура Уголовное дело
