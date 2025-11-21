Отец пятерых детей получил срок за миллионные долги по алиментам в Кстове Происшествия

34-летнего кстовчанина приговорили к семи месяцам лишения свободы за то, что он на протяжении нескольких лет не платил алименты на своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.

Как установил суд, с марта 2019 года мужчина уклонялся от исполнения решения, обязывающего его финансово поддерживать пятерых несовершеннолетних детей. За это время долг перед семьёй вырос до более чем 2 млн рублей.

Уважительных причин для неуплаты алиментов мужчина не представил. Более того, уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье, однако, несмотря на это, продолжил игнорировать свои родительские обязанности.

Суд согласился с позицией обвинения и назначил мужчине 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что с 25 мая 2025 года в России появился электронный реестр алиментщиков, который позволяет отслеживать неплательщиков и стимулирует их к исполнению своих обязательств.