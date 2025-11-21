Нижегородского живодера в шинели отправили в психбольницу

Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
21 ноября 2025 14:27 Происшествия
Нижегородского живодера в шинели отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Такое решение принял Советский районный суд ещё 16 октября 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина у себя дома в квартире на улице Надежды Сусловой мучил и убивал животных. Погибли, по предварительным данным, как минимум десять собак и кошек. Уголовное дело возбуждено по статье за жестокое обращение с несколькими животными. Живодера направили в специализированное медицинское учреждение. До момента судебного решения меры пресечения к нему не применялись.

Напомним, после жалоб соседей на неприятный запах и странное поведение мужчины весной 2025 года полиция обнаружила в квартире подозреваемого истощенных животных, а также останки собак и кошек.

Вскоре после этого следователи нашли останки животных и в квартире его матери. Женщина была профессором кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ. Отец также трудился в университете и до увольнения был завкафедрой конституционного и муниципального права. С семьей он не проживал.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" спросила у практикующего психолога, как распознать садиста.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных