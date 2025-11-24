Постановка Нижегородского ТЮЗа претендует на премию "Золотая маска" Культура и отдых

Фото: нижегородский ТЮЗ

Спектакль "Баранкин, будь человеком!" (6+) Нижегородского театра юного зрителя вошел в число номинантов Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в сезоне 2024-2025 годов. Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, постановка представлена во внеконкурсной категории "Лучший спектакль для детей".

Режиссёром спектакля выступил Иван Пачин. Основой для инсценировки послужила повесть Валерия Медведева. Премьера спектакля состоялась 25 декабря 2024 года. В центре сюжета — школьники Юра Баранкин и Костя Малинин, которые, стремясь избежать ответственности за неудовлетворительные оценки, неожиданно для себя превращаются в воробьев, а затем в бабочек. Преодолевая трудности и опасности, герои учатся ценить дружбу, знания и ответственность.

Над постановкой работала команда опытных творческих специалистов. В числе авторов спектакля — художник-постановщик Стефания Филатова, видеохудожник Даниил Зуев, художник по свету Максим Греллер, композитор Ренат Шавалиев и хореограф Андрей Короленко.

Проект был реализован при поддержке правительства Нижегородской области за счёт грантового финансирования. Ещё одной важной особенностью стало участие в его создании молодых профессионалов — победителей всероссийского чемпионата "АртМастерс". Такой подход позволил объединить творческий опыт мастеров сцены с креативными идеями нового поколения.

Директор театра Инна Ванькина подчеркнула, что это первая режиссерская работа Ивана Пачина на сцене ТЮЗа. По ее словам, благодаря ярким и нестандартным сценическим решениям, предложенным участниками чемпионата, спектакль получился динамичным и увлекательным для юных зрителей. Она также отметила, что значительный вклад в успех постановки внесли актёры театра, среди которых есть недавние выпускники Нижегородского театрального училища. Как подчеркнула Ванькина, слаженная работа всей команды позволила театру войти в список претендентов на одну из самых престижных наград в театральной сфере.

Номинация спектакля на "Золотую маску" свидетельствует о высоком художественном уровне постановки и ее вкладе в развитие современного детского театра.

Решение о включении спектакля в список номинантов было принято двумя экспертными советами премии 4 ноября 2025 года и утверждено секретариатом Союза театральных деятелей России. Полный перечень номинантов доступен на официальном сайте премии.

Стоит отметить, что категория "Лучший спектакль для детей" появилась в структуре премии недавно — с 1 февраля 2025 года. Ее введение стало важным шагом для театрального сообщества и обозначило расширение внимания к детским постановкам. Теперь театры по всей стране могут официально представлять на соискание премии свои проекты, созданные для юной аудитории. По мнению представителей профессионального сообщества, это играет важную роль в духовно-нравственном воспитании детей и стимулирует дальнейшее развитие театрального искусства.

В ближайшее время спектакли-номинанты будут представлены на показах в Москве. По их итогам жюри определит лауреатов. Кульминацией премии станет торжественная церемония вручения наград. Всем номинантам будет вручен официальный диплом "Золотой маски". Торжественное мероприятие XXXII Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (18+) пройдет в июне 2026 года в Омске.

