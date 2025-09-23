Чего ждать от нового театрального сезона в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Александр Воложанин

С наступлением осени театры вновь распахнули свои двери перед зрителями. Специально для поклонников сценического искусства редакция НИА "Нижний Новгород" подготовила подборку премьер предстоящего театрального сезона.

Театр "Комедiя"

"Комедiя" открыла новый сезон премьерным спектаклем "Ханума" (16+). Режиссером спектакля стал Александр Кладько, работавший над постановкой "Касатка" по комедии А.Н. Толстого.

В ноябре зрители смогут насладиться спектаклем "Позвольте войти!" (16+) Надежды Ковалевой по пьесе П. Куттлера "Плененные в снегу".

"Ханума". Фото: comedy.nnov.ru

Музыкальный водевиль "За двумя зайцами" (16+) по пьесе М. Старицкого можно будет увидеть уже в марте. Режиссером выступит член гильдии режиссеров России, хореограф Анна Фекета.

Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова

До конца 2025 года новых спектаклей в Камерном театре им. В.Т. Степанова не ожидается. Но зрители смогут увидеть премьеры прошлого сезона — мировую премьеру мюзикла Д. Лазарева "Сдается дом с привидениями" (12+) по пьесе "Призраки" известного комедиографа Эдуардо де Филиппо и музыкальную комедию Г. Гладкова "Собака на сене" (12+) по одноименной пьесе Лопе де Веги.

"Из нового наших зрителей ожидают премьеры новогодней концертной программы "С Новым годом!" (12+) в декабре и праздничного концерта к Дню 8 марта (12+). Каждая из этих программ будет показана в ДК "Красное Сормово", ДК ГАЗ и Кремлевском концертном зале", — рассказал НИА "Нижний Новгород" директор Камерного музыкального театра им. В.Т. Степанова Николай Коровин.

Театр драмы имени М. Горького

Нижегородский театр драмы порадует зрителей сразу несколькими премьерами. Как сообщается на официальном сайте театра, режиссер Геннадий Шапошников уже работает над комедией А.И. Островского "Бешенные деньги" (16+). Это история о циничной красавице, сделавшей выбор в пользу денег — ошибочный выбор, который изменил ее судьбу. Премьера назначена на первую декаду декабря.

В марте зрители смогут увидеть спектакль (16+) Анатолия Праудина по мотивам чеховского рассказа "О любви". На сцене развернется хорошо знакомая история о страхе и условностях, которые помешали возлюбленным быть вместе.

Театр юного зрителя

"Обломов". Фото: tyuz.ru

27 сентября на сцене ТЮЗа покажут "Обломова" (12+). Режиссер — Филипп Гуревич, автор инсценировки — Лара Бессмертная. Это новый взгляд на произведение, размышляющий над сущностью главного героя и его мировоззрением.

В октябре состоится премьера спектакля "Денискины рассказы" (6+) режиссера Ивана Пачина. Над постановкой также работают драматург Полина Коротыч, знакомая зрителям по спектаклю "Баранкин, будь человеком" (6+), и сценограф Мария Утробина, создающая особый мир с советской эстетикой.

Театр "Вера"

В новом сезоне состоится знаковая премьера для театра "Вера". Над ней будет работать новая для нижегородцев команда: режиссер Денис Сорокотягин, художник-постановщик Любовь Мошкова и художник по свету Антон Литвинов. Вместе они поставят чеховский "Вишневый сад" (6+) в память о режиссере Ефиме Давыдовиче Табачникове. Премьерные показы запланированы на 4 и 6 октября.

"Всему на этом свете бывает конец..." — эта фраза из пьесы "Вишневый сад" наиболее полно выражает замысел нового спектакля театра "Вера" как еще одной попытки понять миры Антона Павловича Чехова", — поделился режиссер Денис Сорокотягин в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Центр театрального мастерства

Спектакль-концерт "Синирема" (18+) можно будет увидеть 26 октября. Он был поставлен в рамках театральной арт-резиденции 2025 во дворе Нижполиграфа. Режиссером и композитором стал Рамазан Юнусов, создавший атмосферу мистики и магии на сцене. В основу постановки легли сказания и предания Нижегородской области.

Режиссер Елена Павлова присоединилась к исследованию Нижполиграфа и уже знакомится с культурными особенностями города, жизнью купцов и хроникой 80–90-х годов. Все это войдет в новую постановку: "На этот раз работа, показанная по итогам проекта, будет нарративной, не экспериментальной формы — какими отчасти были "Синирема" и "Приквел"", — сообщается в социальных сетях ЦТМ.

Театр кукол

В Нижегородском государственном академическом театре кукол готовят сразу четыре премьеры.

В октябре взрослые зрители смогут увидеть спектакль "Нервные люди" (12+) по рассказам М.М. Зощенко. Постановщик — Екатерина Уржумова, главный режиссер Волгоградского театра кукол.

Зимой зрителей ждет сказка "Таинственный гиппопотам" (6+) Александра Антоненко.

Весной состоится премьера "Волшебник Изумрудного города" в постановке Дмитрия Маркова.

"Мы решили сделать его в стиле стимпанк. Кроме того, мы сохраним оригинальную задумку и историю, но спектакль будет показан и рассказан от лица Гудвина", — рассказал в беседе с НИА "Нижний Новгород" режиссер Дмитрий Марков.

Завершающей постановкой сезона станет работа приглашенного из Санкт-Петербурга режиссера Константина Балакина, знакомого нижегородским зрителям по спектаклю "Пиковая дама" (12+).

Театр "Преображение"

"Вести Ленинского района". Фото: сообщество "Театр "Преображение"" в VK

Новый сезон в театре "Преображение" открылся премьерой "Королевство шута" (6+) в постановке Алексея Пятакова. По сюжету юная девушка, терпящая нападки от мачехи и сводных сестер, приезжает на бал. Но, в отличие от Золушки, она не встречает там принца. Только добрая фея может помочь ей спасти королевство от злого шута, захватившего власть.

1 октября зрители смогут узнать больше о географическом центре города благодаря спектаклю "Вести Ленинского района" (12+), посвященному 90-летию района. Автор пьесы — Иван Бочарников, режиссер — Юрий Раменсков. Особенностью постановки стало участие жителей самого района, которые делились своими историями, впечатлениями и поздравлениями.

Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина

На момент публикации известно лишь об одной премьере в оперном театре. В начале ноября пройдут премьерные показы постановки режиссера Сергея Новикова, работавшего над оперой "Онегин" П.И. Чайковского в 2023 году. Новая для театра опера — "Риголетто" (12+) Дж. Верди. Это история о жертвенной любви, проклятии и роковой судьбе.

Автор текста: Ксения Ядрова