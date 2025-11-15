Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл встречу с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

В ходе разговора стороны обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 150-летию Всероссийского театрального общества, которое будет отмечаться в следующем году. А нижегородское отделение СТД РФ отметило 14 ноября 90-летие.

Глеб Никитин отметил, что в этом году 90-летие празднует нижегородское отделение СТД РФ. По его словам, регион обладает богатыми театральными традициями, а местное отделение объединяет более 400 представителей театральной сферы из 13 театров.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородскую область регулярно приезжают театральные коллективы со всей страны для участия в фестивалях "Поют актеры драматических театров" (6+) и "Веселая коза" (6+). Он добавил, что эти мероприятия стали важной частью событийной программы города и пользуются популярностью у зрителей.

Глеб Никитин также поздравил театральное сообщество региона с юбилеем и пожелал творческой энергии и вдохновения для новых проектов.

