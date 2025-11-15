Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 ноября 2025 13:26Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей
14 ноября 2025 10:04Связанный из шерсти Нижний Новгород создала нейросеть
13 ноября 2025 17:51В Пильне открылась выставка о героях тыла
13 ноября 2025 16:23Организаторы фестиваля "Рок чистой воды" сообщили о закрытии проекта
13 ноября 2025 15:17ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт
11 ноября 2025 16:15Россияне увеличили траты на отдых в ноябрьские праздники
10 ноября 2025 14:26Нижегородскую ярмарку воссоздали в популярной онлайн-игре
09 ноября 2025 10:15Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип "Как молоды мы были"
08 ноября 2025 11:07Нижегородский зоопарк "Лимпопо" переходит на зимний режим работы
07 ноября 2025 17:00Опера Верди "Риголетто" открыла новый сезон в Нижегородском оперном театре
Культура и отдых

Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей

15 ноября 2025 13:26 Культура и отдых
Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл встречу с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

В ходе разговора стороны обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 150-летию Всероссийского театрального общества, которое будет отмечаться в следующем году. А нижегородское отделение СТД РФ отметило 14 ноября 90-летие.

Глеб Никитин отметил, что в этом году 90-летие празднует нижегородское отделение СТД РФ. По его словам, регион обладает богатыми театральными традициями, а местное отделение объединяет более 400 представителей театральной сферы из 13 театров.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородскую область регулярно приезжают театральные коллективы со всей страны для участия в фестивалях "Поют актеры драматических театров" (6+) и "Веселая коза" (6+). Он добавил, что эти мероприятия стали важной частью событийной программы города и пользуются популярностью у зрителей.

Глеб Никитин также поздравил театральное сообщество региона с юбилеем и пожелал творческой энергии и вдохновения для новых проектов.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало, какие премьеры представят театры в новом сезоне.

