Происшествия

Здание склада сгорело на Ваду

25 ноября 2025 10:23 Происшествия
Сельхозсклад сгорел в селе Вад

Фото: МЧС по Нижегородской области

В селе Вад Нижегородской области ночью вспыхнул пожар в здании сельскохозяйственного склада. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь распространился на площадь 420 квадратных метров, уничтожив складские помещения и зерноприемник.

На момент возгорания здание было закрыто. Пламя обнаружила охрана, дежурившая на объекте. На место происшествия оперативно прибыли 10 сотрудников МЧС России, которые занялись тушением огня.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, находившегося внутри склада.

На месте продолжают работать дознаватели МЧС. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 23 ноября произошло возгорание в одном из торговых залов магазина в Кулебаках. 

Ранее сообщалось, что утром 23 ноября произошло возгорание в одном из торговых залов магазина в Кулебаках.

