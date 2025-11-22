В пострадавшем от взрыва доме на Краснодонцев вспыхнул пожар Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Пожар произошел в расселенной девятиэтажке на улице Краснодонцев 22 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, на восьмом этаже загорелся мусор. Огонь охватил площадь в 15 кв. метров.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, что в этой многоэтажке пять лет назад взорвался газ. Квартиры признали аварийными, жильцов расселили. Планировалось, что дом №17 на Краснодонцев снесут, но в итоге решили его разбирать.

В начале ноября 2025 года стало известно, что расселенный дом возьмут под круглосуточную охрану. На это направят миллионы рублей.