В пострадавшем от взрыва доме на Краснодонцев вспыхнул пожар

Фото:
Пожар произошел в расселенной девятиэтажке на улице Краснодонцев 22 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, на восьмом этаже загорелся мусор. Огонь охватил площадь в 15 кв. метров.
Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, что в этой многоэтажке пять лет назад взорвался газ. Квартиры признали аварийными, жильцов расселили. Планировалось, что дом №17 на Краснодонцев снесут, но в итоге решили его разбирать.
В начале ноября 2025 года стало известно, что расселенный дом возьмут под круглосуточную охрану. На это направят миллионы рублей.
