Происшествия

Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром в торговом павильоне в Городце

21 ноября 2025 18:19 Происшествия
Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром в торговом павильоне в Городце

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Днем 21 ноября вспыхнул пожар в торговом павильоне, расположенном на улице Фигнер в Городце. Огонь начался в цокольном этаже, где, по предварительной информации, находился магазин одежды.

По данным МЧС, к тушению привлекли 11 пожарных расчетов. К счастью, пострадавших нет.

На место происшествия выехал городской прокурор Владимир Митюрин. Он лично следит за тем, как проходит проверка и как работают экстренные службы.

Прокуратура Нижегородской области держит ситуацию на контроле. Сейчас выясняются все детали случившегося, а также оцениваются действия пожарных и других служб, задействованных в ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в нижегородском автосервисе.

МЧС Пожар Прокуратура
