Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром в торговом павильоне в Городце

Днем 21 ноября вспыхнул пожар в торговом павильоне, расположенном на улице Фигнер в Городце. Огонь начался в цокольном этаже, где, по предварительной информации, находился магазин одежды.
По данным МЧС, к тушению привлекли 11 пожарных расчетов. К счастью, пострадавших нет.
На место происшествия выехал городской прокурор Владимир Митюрин. Он лично следит за тем, как проходит проверка и как работают экстренные службы.
Прокуратура Нижегородской области держит ситуацию на контроле. Сейчас выясняются все детали случившегося, а также оцениваются действия пожарных и других служб, задействованных в ликвидации последствий.
