Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода вспыхнул автосервис. В пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Возгорание произошло рано утром в здании автосервиса на улице Мунина. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 35 специалистов чрезвычайного ведомства. Им удалось ликвидировать возгорание.

К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.

Обстоятельства и причины пожара выясняют дознаватели МЧС.

