Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины

В Сормовском районе Нижнего Новгорода вспыхнул автосервис. В пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Возгорание произошло рано утром в здании автосервиса на улице Мунина. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 35 специалистов чрезвычайного ведомства. Им удалось ликвидировать возгорание.
К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.
Обстоятельства и причины пожара выясняют дознаватели МЧС.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль загорелся во время движения на Бору.
