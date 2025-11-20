ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Происшествия

Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины

20 ноября 2025 11:30 Происшествия
Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода вспыхнул автосервис. В пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Возгорание произошло рано утром в здании автосервиса на улице Мунина. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 35 специалистов чрезвычайного ведомства. Им удалось ликвидировать возгорание.

К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.

Обстоятельства и причины пожара выясняют дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль загорелся во время движения на Бору.

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных