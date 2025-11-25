Вечный огонь погас в Сормове

Фото:
Вечный огонь погас на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает программа "Кстати..." (16+).
Как выяснилось, это произошло еще в минувший четверг, 20 ноября. Местные жители сразу забили тревогу.
В АО "Газпром Межрегионгаз" заверили: речи о прекращении подачи газа из-за долгов нет. В ведомстве отметили, что, скорее всего, имеет место техническая неисправность.
Однако, по словам жителя Сормова Дмитрия Давыдова, никаких объявлений о проведении ремонтных работ на месте не было. Разъяснений от местной администрации по этому вопросу также не последовало.
Прибывшие специалисты установили, что в системе Вечного огня произошло замыкание. Как отметил советник гендиректора ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по связям с общественностью Илья Вознесенский, газоснабжение после проведенных работ (или ремонт, или замена системы розжига) будет восстановлено. На это потребуется несколько дней.
Напомним, что в 2021 году в регионе были случаи отключения Вечных огней от газа из-за долгов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле был выполнен капремонт Вечного огня.
