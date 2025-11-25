Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 12:28Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута №38
25 ноября 2025 12:18Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 12:15Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке"
25 ноября 2025 11:59Вечный огонь погас в Сормове
25 ноября 2025 11:40Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей
25 ноября 2025 11:28В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью
25 ноября 2025 11:11Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке
25 ноября 2025 11:07Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior
25 ноября 2025 09:32Учебно-развивающий центр появится около "Нижполиграфа" на Варварской
25 ноября 2025 09:12Лекция общества "Знание" по цифровой гигиене прошла в ГУ МВД по Нижегородской области
Общество

Вечный огонь погас в Сормове

25 ноября 2025 11:59 Общество
Вечный огонь погас в Сормове

Фото: скриншот видео "Кстати..."

Вечный огонь погас на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает программа "Кстати..." (16+).

Как выяснилось, это произошло еще в минувший четверг, 20 ноября. Местные жители сразу забили тревогу.

В АО "Газпром Межрегионгаз" заверили: речи о прекращении подачи газа из-за долгов нет. В ведомстве отметили, что, скорее всего, имеет место техническая неисправность.

Однако, по словам жителя Сормова Дмитрия Давыдова, никаких объявлений о проведении ремонтных работ на месте не было. Разъяснений от местной администрации по этому вопросу также не последовало. 

Прибывшие специалисты установили, что в системе Вечного огня произошло замыкание. Как отметил советник гендиректора ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по связям с общественностью Илья Вознесенский, газоснабжение после проведенных работ (или ремонт, или замена системы розжига) будет восстановлено. На это потребуется несколько дней.

Напомним, что в 2021 году в регионе были случаи отключения Вечных огней от газа из-за долгов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле был выполнен капремонт Вечного огня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вечный огонь Газоснабжение Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 09:49Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры
04 сентября 2025 14:51Процедуру подключения домов к газу упростят в Нижнем Новгороде
29 июля 2025 20:26Более 5 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных