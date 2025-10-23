Газопровод взорвался в Нижегородской области из-за въехавшей в него фуры Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выясняют причины и обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Выксунском округе.

Инцидент произошёл 22 октября около 17:45 в селе Туртапка. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и на полном ходу наехал на газопровод.

В результате столкновения газовая труба взорвалась, а фура загорелась. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия.

