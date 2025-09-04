Процедуру подключения домов к газу упростят в Нижнем Новгороде Общество

Власти Нижнего Новгорода предлагают внести изменения в правила благоустройства, чтобы ускорить процесс социальной догазификации. Проект соответствующих поправок уже размещён на официальном сайте городской администрации и проходит этап общественного обсуждения, который завершится 16 сентября.

На сегодняшний день газораспределительные организации обязаны получать ордер от администрации на проведение земляных работ. Эта процедура требует времени и нередко становится причиной задержек при подключении домов к газоснабжению.

Согласно предлагаемым изменениям, работы по прокладке газопроводов в рамках социальной догазификации будут переведены на уведомительный порядок. Это означает, что компаниям потребуется заранее согласовать с мэрией схему проведения работ, после чего достаточно будет направить уведомление о сроках их начала.

После подачи уведомления организации смогут сразу приступать к строительству и восстановлению благоустройства на месте проведения работ.

Проект также включает утверждённые формы уведомления о начале работ и акта приёмки восстановленного благоустройства. Это поможет унифицировать процесс и уменьшить количество бюрократических процедур, необходимых для подключения жилья к газу.

Ранее сообщалось, что 53 млрд рублей выделят на строительство новых газопроводов в Нижегородской области.