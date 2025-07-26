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Общество

Более 5 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2025 году

29 июля 2025 20:26  [61] Общество
Более 5 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года в Нижегородской области газ появился в 5153 частных домах. Об этом рассказали в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

За это время в рамках программы социальной догазификации от жителей поступило 4424 заявки. Из них 3548 уже перешли в заключенные договоры, а газовые сети подведены к границам 4136 участков.

Кроме того, в этом году было подписано 2494 комплексных договора, благодаря которым газ запустили еще в 1439 домах.

Летом жители области подали 975 новых заявок на догазификацию. Уже оформлено 846 соглашений. За теплые месяцы специалисты проложили около 107 километров распределительных газопроводов. Это позволило подвести газ к 1 094 участкам и запустить его в 867 домовладениях.

При заключении комплексного договора в регионе газ до цоколя дома проводят бесплатно.

Также в Нижегородской области действует программа компенсации расходов на догазификацию по решению губернатора Глеба Никитина. Получить выплату могут собственники частных домов или долей в них, если они входят в одну из 20 льготных категорий.

Ранее сообщалось, что выполнение программы догазификации в Нижегородской области обсудили в региональном парламенте.

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Теги:
Газоснабжение Газпром
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