Общество

Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать

25 ноября 2025 15:57 Общество
Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии поделился, что его особенно тревожит. По словам главы региона, есть три основные проблемы, которые он считает самыми важными — именно они не дают ему спокойно спать по ночам.

Первым делом Никитин упомянул экономику. Он отметил, что регион в целом движется в правильном направлении, но каждый год появляется новая "турбулентность". Сейчас, по его словам, область входит в период замедления экономического роста из-за сокращения источников финансирования,

Второй проблемой Никитин назвал демографическую ситуацию. "Мы должны понимать, где окажемся через 30-50 лет. Иначе зачем все эти благоустроенные пространства, если в них будет некому ходить", — сказал губернатор.

Третьей темой губернатор выделил необходимость продолжать развитие региона. "Наше настроение и атмосфера должны вселять в нас уверенность. Мы должны оставаться на том треке, на котором находимся", – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также высказался о вызовах, с которыми столкнулась экономика Нижегородской области.

Теги:
Глеб Никитин прямая линия
