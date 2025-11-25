Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается

25 ноября 2025 17:08 Общество
Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября высказался на тему общественного транспорта. Как сообщил глава региона, в период 2024-2025 годов финансирование транспортной отрасли было увеличено в 2,5 раза за счет областного бюджета.

"Проблема дефицита водителей решается, отток кадров прекратился. Общий процент выполнения транспортной работы вырос. Было меньше 50%, чтобы было понятно. Недовыполненные 50% приходились на вечернее время, после 22:00. Сейчас мы дошли до 70%, в следующем году планируем выйти на 80%", - отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что регион работает над ликвидацией дефицита водителей. Идет релокация специалистов, осуществляется их централизованная подготовка, для того чтобы обеспечить всю транспортную сеть водительским составом.

"На 20% снизилось число обращений по общественному транспорту, у нас есть соответствующая статистика ЦУРа. Если взять в целом, то мы все трамвайные пути в городе меняем. 130 трамваев уже на конвейере, 110 на рельсах, еще 20 трамваев получим в ближайшее время. Мы полностью поменяли изношенные троллейбусы и электробусы, проходит модернизация метро. Когда завершится строительство метро, мы должны закрыть вопросы по дефициту водителей общественного транспорта", - заключил Никитин.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных