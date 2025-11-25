Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО Общество

Фото: Александр Воложанин

3,2 млрд рублей направлено на военные социальные контракты в Нижегородской области в 2025 году, сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября.

По его словам, уже заключено почти 30 тысяч таких контрактов с членами семей участников СВО. По ним проводятся выплаты на детей, оплату ЖКУ и т.д.

"Также мы отправили на СВО 280 автомобилей, всего 770 конвоев с гуманитарной помощью. Получено 3349 заявок от воинских частей", - подчеркнул Никитин.

"Приоритет таков, что мы в любом случае должны находить ресурсы и выполнять свою работу по поддержке участников СВО и членов их семей", - заключил глава региона.

Совокупные затраты Нижегородской области на цели СВО в 2025 году достигли 17 млрд рублей.

