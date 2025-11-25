Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО

25 ноября 2025 15:29 Общество
Фото: Александр Воложанин

3,2 млрд рублей направлено на военные социальные контракты в Нижегородской области в 2025 году, сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября. 

По его словам, уже заключено почти 30 тысяч таких контрактов с членами семей участников СВО. По ним проводятся выплаты на детей, оплату ЖКУ и т.д.

"Также мы отправили на СВО 280 автомобилей, всего 770 конвоев с гуманитарной помощью. Получено 3349 заявок от воинских частей", - подчеркнул Никитин.

"Приоритет таков, что мы в любом случае должны находить ресурсы и выполнять свою работу по поддержке участников СВО и членов их семей", - заключил глава региона.

Совокупные затраты Нижегородской области на цели СВО в 2025 году достигли 17 млрд рублей. 

17 млрд рублей — совокупные затраты Нижегородской области на цели СВО в 2025 году

Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Глеб Никитин. 3,2 млрд рублей Нижегородский регион потратил на выплаты по военному соцконтракту за 2025 год. Уже заключено почти 30 тысяч таких контрактов с семьями участников СВО. По ним проводятся выплаты на детей, на оплату ЖКУ и т.д.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных