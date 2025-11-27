Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Нижегородских бизнесменов приглашают к участию в акции "Елка желаний"

27 ноября 2025 20:00 Общество
Нижегородских бизнесменов приглашают к участию в акции Елка желаний

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в четвертый раз стартовала благотворительная акция "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает-52" (0+).

Её организуют центр "Мой бизнес" и региональный минпром в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Нижегородские бизнесмены смогут исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Присоединиться к акции можно до 9 декабря 2025 года, заполнив анкету на сайте мойбизнес52.рф. Основное мероприятие пройдёт 16 декабря в технопарке "Анкудиновка".

На праздничной ёлке разместят шары с записками — в каждой из них желание ребёнка. Предприниматели смогут выбрать один из трёх форматов подарков: материальный (например, игрушка, велосипед, книга), нематериальный (экскурсия, встреча с артистом, мастер-класс) или сюрприз на своё усмотрение.

За три года участия в акции нижегородские бизнесмены исполнили более 150 детских желаний. В прошлом году дети получили музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, побывали на экскурсиях и праздничных мероприятиях.

Акция проходит в рамках всероссийского проекта «Ёлка желаний», который реализуется движением "Движение первых" при поддержке Росмолодёжи. К инициативе традиционно присоединяются также чиновники, депутаты и сотрудники федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что билеты на посещение вагона-резиденции "Поезда Деда Мороза" (0+) в Нижегородской области раскупили за несколько минут.

Ранее сообщалось, что билеты на посещение вагона-резиденции "Поезда Деда Мороза" (0+) в Нижегородской области раскупили за несколько минут.

