Культура и отдых

Новогодние ярмарки начнут работать в Нижнем Новгороде с 20 декабря

25 ноября 2025 17:20
Новогодние ярмарки начнут работать в Нижнем Новгороде с 20 декабря

Фото: Кира Мишина

Новогодние ярмарки (0+) начнут работать в центре Нижнего Новгорода уже с 20 декабря. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Главной площадкой станет площадь Максима Горького. Здесь развернётся "Новогодняя Горьковская ярмарка", а вместе с ней — торговые ряды на улице Большой Покровской у домов №30 и №51А. Посетители смогут выбрать подарки к празднику: игрушки, украшения, оригинальную керамику, изделия из кожи и вещи с хохломской росписью.

Сладкоежек порадуют пряники, карамель и мёд, а проголодавшиеся смогут заглянуть в зону с фудтраками.

На площади также пройдут праздничные мастер-классы и анимационные программы — в день открытия, а также 2 и 7 января. Ярмарка будет открыта каждый день с 11:00 до 21:00 и завершит работу 8 января.

С 29 декабря по 7 января к праздничной торговле присоединится Театральная площадь. Здесь появится ещё один ярмарочный городок, стилизованный под старинные уличные гуляния.

На Театральной площади ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00. В канун Нового года она завершит работу в 18:00, а 1 января откроется с 17:00 до 20:00.

Ранее стало известно, где в Нижнем Новгороде в преддверии Нового года откроются елочные базары.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

