Нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы все чаще отдают предпочтение аренде новогодних елок и праздничного декора, отказываясь от традиционной покупки. Согласно данным исследования "Авито Услуги", спрос на аренду елок в регионе вырос почти в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Наиболее популярна услуга среди владельцев частных домов и загородных участков, а также при организации мероприятий. Заказчики получают полностью оформленную и установленную елку, которую после праздников демонтируют и увозят.

Эксперты объясняют рост интереса к аренде практичностью и удобством. Нет необходимости заниматься утилизацией живой ели или искать место для хранения искусственной конструкции и украшений.

Хотя в Нижнем Новгороде на данный момент размещено лишь одно подобное объявление, подобные предложения появляются и в других регионах страны.

Предприимчивый нижегородец сдает елки, украшенные световой гирляндой "роса" в самых разных расцветках. Стоимость аренды составляет 5000-5500 рублей.

В целом по России интерес к аренде новогоднего декора в ноябре увеличился в 3,4 раза, а елок — почти в 4,9 раза.

Ранее сообщалось, что искусственные ели подорожали на 14% в Нижегородской области.