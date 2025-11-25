Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду

25 ноября 2025 18:30 Общество
Нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы все чаще отдают предпочтение аренде новогодних елок и праздничного декора, отказываясь от традиционной покупки. Согласно данным исследования "Авито Услуги", спрос на аренду елок в регионе вырос почти в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Наиболее популярна услуга среди владельцев частных домов и загородных участков, а также при организации мероприятий. Заказчики получают полностью оформленную и установленную елку, которую после праздников демонтируют и увозят.

Эксперты объясняют рост интереса к аренде практичностью и удобством. Нет необходимости заниматься утилизацией живой ели или искать место для хранения искусственной конструкции и украшений.

Хотя в Нижнем Новгороде на данный момент размещено лишь одно подобное объявление, подобные предложения появляются и в других регионах страны.

Предприимчивый нижегородец сдает елки, украшенные световой гирляндой "роса" в самых разных расцветках. Стоимость аренды составляет 5000-5500 рублей.

В целом по России интерес к аренде новогоднего декора в ноябре увеличился в 3,4 раза, а елок — почти в 4,9 раза.

Ранее сообщалось, что искусственные ели подорожали на 14% в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Аренда Новый год
