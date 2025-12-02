Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 11:49Парковку запретят на улице Белинского рядом с ТЦ "Небо"
02 декабря 2025 11:17Проект по расширению участка улицы Ванеева подготовят в 2026 году
02 декабря 2025 10:41Большая пробка образовалась на улице Родионова утром 2 декабря
02 декабря 2025 10:15Модель воздушного шара Монгольфье установили в Нижегородском планетарии
02 декабря 2025 09:59Почти 19 тысяч ВИЧ-инфицированных нижегородцев находятся под наблюдением
02 декабря 2025 09:15Особый режим ввели около стройки канатной дороги через Оку
02 декабря 2025 09:00На улицах ТИЗ "Новое Покровское" вводят одностороннее движение
02 декабря 2025 08:47Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх отменили 2 декабря
02 декабря 2025 08:45Техсредства реабилитации получили более 30 тысяч нижегородцев
02 декабря 2025 08:30Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря
Общество

Парковку запретят на улице Белинского рядом с ТЦ "Небо"

02 декабря 2025 11:49 Общество
Парковку запретят на улице Белинского рядом с ТЦ Небо

С 22 декабря в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Белинского в районе дома №2 по улице Кулибина, напротив торгового центра "Небо".

По информации администрации города, такие меры необходимы для повышения пропускной способности проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят учитывать изменения и обращать внимание на установленные дорожные знаки. Специалисты советуют соблюдать правила, чтобы избежать возможных нарушений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде до весны ограничили парковку в центре из-за уборки снега.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 11:44Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных