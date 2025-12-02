Парковку запретят на улице Белинского рядом с ТЦ "Небо" Общество

С 22 декабря в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Белинского в районе дома №2 по улице Кулибина, напротив торгового центра "Небо".

По информации администрации города, такие меры необходимы для повышения пропускной способности проезжей части и обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителей просят учитывать изменения и обращать внимание на установленные дорожные знаки. Специалисты советуют соблюдать правила, чтобы избежать возможных нарушений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде до весны ограничили парковку в центре из-за уборки снега.